پخش زنده
امروز: -
دریافت نوبت پزشکان متخصص و فوقتخصص در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک بدون مراجعه حضوری امکانپذیر است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مجید ربیعی مطمئن، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به راهاندازی سامانه نوبتدهی اینترنتی مراکز درمانی تابعه دانشگاه گفت: سامانه نوبتدهی اینترنتی بیمارستانها و کلینیکهای دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال ۱۴۰۰ با هدف تسهیل دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات درمانی، کاهش مراجعات حضوری غیرضرور و مدیریت بهینه زمان بیماران راهاندازی شده و هماکنون بهصورت فعال در حال خدمترسانی است.
وی افزود: این سامانه تمامی بیمارستانها و کلینیکهای دولتی مراکز تابعه دانشگاه در شهر اراک و شهرستانهای تابعه را پوشش میدهد و شهروندان میتوانند بهصورت غیرحضوری نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.
مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: از طریق این سامانه، امکان دریافت نوبت برای پزشکان متخصص و فوقتخصص در مراکز درمانی تابعه دانشگاه فراهم است و این پزشکان در بیمارستانها و کلینیکهای دولتی، خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز را به مراجعان ارائه میدهند.
به گفته وی، نوبتدهی اینترنتی از طریق سامانه nobat.arakmu.ac.ir در دسترس عموم قرار دارد و علاوه بر آن، نوبتدهی تلفنی از طریق شماره ۰۸۶۳۳۸۹۰ و همچنین نوبتدهی حضوری نیز برای رفاه حال شهروندان فعال است تا تمامی اقشار جامعه امکان استفاده از خدمات درمانی را داشته باشند.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل یکپارچهسازی فرآیند نوبتدهی الکترونیک خدمات سرپایی ادامه داد: سامانه هوشمند نوبتدهی اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی اراک به سامانه متمرکز نوبتدهی اینترنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متصل شده است و بر این اساس، هموطنان میتوانند برای دریافت نوبت اینترنتی خدمات سرپایی بیمارستانها و کلینیکهای دانشگاهی، علاوه بر سامانه دانشگاه علوم پزشکی اراک، از طریق سامانه متمرکز نوبتدهی وزارت بهداشت نیز اقدام کنند.
ربیعی مطمئن با اشاره به مزایای راهاندازی این سامانه اظهار کرد: کاهش زمان انتظار بیماران، افزایش رضایتمندی مراجعان، نظمبخشی به فرآیند ارائه خدمات درمانی و جلوگیری از ازدحام در مراکز درمانی از مهمترین دستاوردهای نوبتدهی غیرحضوری به شمار میرود.
وی در پایان از راهاندازی امکان پرداخت اینترنتی هزینه نوبتدهی در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: این اقدام در راستای توسعه خدمات الکترونیک سلامت و تسهیل هرچه بیشتر فرآیند دریافت نوبت برای شهروندان در دستور کار دانشگاه قرار دارد.