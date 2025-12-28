پرتره‌ای اندیشه‌محور از یک فیلسوف ایرانی–اسلامی در «مستند فرهنگ» و روایتی تحلیلی از تاریخ، هویت و عدالت در مجله رادیویی «سرزمین من»، یکشنبه هفتم دی‌ماه از رادیو فرهنگ شنیدنی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «فرهنگ» روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ساعت ۱۷:۳۰ با نگاهی اندیشه‌محور به زندگی، آرا و آثار دکتر نصرالله حکمت، فیلسوف معاصر، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود و مخاطبان را با خوانشی نو از فلسفه اسلامی آشنا می‌کند.

این مستند ۳۰ دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی حمیرا فراتی و از تولیدات گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ است و به زندگی علمی و مسیر فکری دکتر نصرالله حکمت می‌پردازد؛ اندیشمندی متولد سال ۱۳۳۴ در شهرری که تحصیلات حوزوی را تا سطح خارج فقه و اصول ادامه داد و سپس تحصیلات آکادمیک فلسفه را تا مقطع دکتری در دانشگاه تهران پی گرفت و در سال ۱۳۷۳ دانش‌آموخته این دانشگاه شد.

در «مستند فرهنگ»، دیدگاه‌های متمایز حکمت درباره فلسفه اسلامی بررسی می‌شود؛ اندیشه‌ای که با نقد تقسیم‌بندی رایج مشائی و اشراقی، فلسفه ایرانی–اسلامی را دارای روشی مستقل و غیرمشتق از فلسفه یونان می‌داند.

تأکید بر اندیشمندانی، چون فارابی، عامری نیشابوری، ابن‌سینا، سهروردی و ابن‌عربی، نقد منطق ارسطویی و مخالفت با تفسیر‌های مستشرقان از فلسفه و عرفان اسلامی، از محور‌های اصلی این مستند است ؛ همچنین به معرفی آثار دکتر حکمت از جمله «تأملی در فلسفه تاریخ عقل»، «فلسفه ادبیات میخانه» و «مسئله چیست» پرداخته می‌شود.

دکتر نصرالله حکمت، استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی است.

مجله رادیویی «سرزمین من»

مجله رادیویی «سرزمین من» نیز یکشنبه ۷ دی‌ماه با نگاهی تحلیلی به تاریخ معاصر، تحولات منطقه و مؤلفه‌های فرهنگی و تمدنی ایران، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود و شنوندگان را به سفری آگاهی‌بخش در گذشته و اکنون این سرزمین می‌برد.

در این برنامه، رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در بخش «یاد‌ها و یادگارها» به بازخوانی رویداد‌های تاریخی هفتم دی‌ماه می‌پردازد. در بخش «آن‌سوی تاریخ» نیز محمد ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی، تحولات جاری منطقه را بررسی می‌کند.

همچنین گفت‌وگویی با دکتر علی پیری طهرانبند، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، درباره پوشش زنان در ایران باستان از دوره ماد‌ها تا هخامنشیان و جایگاه لباس در تمدن ایران‌زمین روی آنتن می‌رود.

بررسی تاریخچه نهضت سوادآموزی و گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام مشکی‌باف با محوریت فضیلت «عدالت» به‌عنوان سبک حکومت و سبک زندگی، از دیگر بخش‌های این برنامه است.

مجله رادیویی «سرزمین من» به نویسندگی، سردبیری و تهیه‌کنندگی آزاده شاهرخ‌مهر و گویندگی احسان همتی، یکشنبه ۷ دی‌ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می‌شود.