

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شیخ حسن علی البغدادی در دومین همایش بین‌المللی «الغالبون» با عنوان «مکتب شهید سلیمانی، راه روشن مقاومت» که به همت بنیاد فرهنگی، اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران برگزار شد، بر پایبندی به راهی که امام خمینی (ره) بنیان گذاشتند و رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را ادامه دادند، تأکید کرد و افزود: شهدای مقاومت فداکارانه این مسیر نورانی را روشن کردند.

عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان، با اشاره به «پروژه بزرگ» اسرائیل و آمریکا افزود: آنها به دنبال ایجاد «خاورمیانه جدید»، «یغما بردن ثروت منطقه»، «سقوط رژیم‌ها» و «تقسیم منطقه» و «مواجهه با اسلام» بودند.

البغدادی با اشاره به نبرد ۶۶ روزه تاکید کر: در آن نبرد دشمن با تمام قوا و با بیش از ۷۵ هزار نیرو برای مواجهه با مقاومت آماده شده بود؛ اما مقاومت ذره‌ای عقب‌نشینی نکرد و دشمن را مجبور به خروج از لبنان کرد.

او افزود: دشمن پس از دو ماه مجبور شد در مقابل قرارداد‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی که مقاومت ارائه کرده بود، سر تعظیم فرود آورد.

البغدادی بیان کرد: دشمن صهیونیستی، آمریکا و عوامل داخلی و خارجی آنها تلاش کردند تا با استفاده از شهادت سید حسن نصرالله و شیخ هاشم صفی‌الدین و همچنین سقوط سوریه، یک «پیروزی وهمی» و «دستاورد‌های وهمی» را محقق سازند و آنچه را در جنگ از دست داده بودند، از طریق سلطه و فشار به دست آورند، اما این امر محقق نشد.

عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان، شهادت در راه خدا یا پیروزی در نبرد را دو سرنوشت محتمل برای رزمندگان مقاومت دانست و افزود: از دست دادن شهدای بزرگی همچون شهید قاسم سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، شهید توسلی، شهید حسینی، شهید ابومهدی المهندس و شهید محمد عبدالکریم جماری، چیزی از اراده و همت مقاومت نکاسته است.

وی تأکید کرد: مقاومت از سرزمین، شرف و کیان خود دفاع خواهد کرد و دشمن را در جایی که گمان نمی‌کند، مورد ضربات کوبنده قرار خواهد داد.

در آستانه فرارسیدن ششمین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام، حاج قاسم سلیمانی، همایش «الغالبون» به همت بنیاد فرهنگی، اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران، با حضور شخصیت‌ها و رهبران مقاومت و صد‌ها تن از نخبگان و فرهیختگان جامعه مهاجر افغانستانی در مشهد برگزار شد.