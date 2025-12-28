به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با وجود تأمین کامل کالا در استان، برخی نوسانات قیمتی و گران‌فروشی‌ها در بازار لوازم یدکی و تجهیزات فنی وجود دارد که نیازمند پیگیری و اجرای طرح‌های نظارتی ویژه است.

مهدی پارسا، افزود: طرح‌های نظارتی ادامه خواهد داشت و ما در اولین فرصت، برنامه ویژه‌ای برای کنترل بازار لوازم یدکی و تجهیزات فنی اجرا می‌کنیم تا شکایات مردمی کاهش یابد و عدالت در عرضه و قیمت‌گذاری برقرار شود.

وی گفت: در روز‌های اخیر، به مناسبت شب یلدا، بازدید‌های میدانی از بازار لوازم یدکی خودرو، آجرفروشی‌ها و میوه‌فروشی‌های سطح شهر انجام شده و هدف آن بررسی وضعیت بازار، شناسایی مشکلات و آسیب‌ها و اطمینان از تأمین کالا برای مردم بود.

پارسا با بیان اینکه تأمین کالا هیچ کمبودی در استان وجود ندارد، افزود: مسئله اصلی کاهش قدرت خرید مردم است و این موضوع باعث ایجاد نوسانات و احساس گرانی در برخی گروه‌های کالایی شده است و ما با بررسی میدانی و گزارش‌های مردمی، تلاش می‌کنیم بازار استان شفاف و عادلانه باشد.

مدیرکل صمت استان با اشاره به اقدامات نظارتی گفت: برای تقویت نظارت‌ها، با سازمان بسیج تفاهم‌نامه‌ای امضا شده و ۱۵ نفر از نیرو‌های بسیجی به تیم‌های بازرسی اضافه شده‌اند که این تیم‌ها همراه با سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات در تمامی شهرستان‌های استان فعال هستند و به صورت منظم و سرزده بازار را رصد می‌کنند.

وی افزود: طرح نظارتی ویژه لوازم یدکی در سطح استان اجرا خواهد شد تا نوسانات قیمتی این بازار کنترل و حقوق مردم رعایت شود.

پارسا با اشاره به اقدامات انجام شده به مناسبت شب یلدا گفت: طرح‌های نظارتی ویژه‌ای برای کنترل قیمت‌ها در بازار اجرا شد و ما توانستیم برخی تخلفات را شناسایی و برخورد کنیم. اما در اولین فرصت.

وی افزود: هدف ما ایجاد بازاری شفاف، رقابتی و منصفانه است تا نه تنها حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود، بلکه تولیدکنندگان و فروشندگان هم بتوانند با رعایت قانون و انصاف، فعالیت کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: با همکاری دستگاه‌های نظارتی، بسیج و جهاد کشاورزی و با استفاده از تجربیات گذشته، تلاش داریم بازار استان به‌ویژه در حوزه لوازم یدکی و تجهیزات فنی، شفاف، رقابتی و عادلانه باشد.