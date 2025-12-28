پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بهداشت دزفول با اشاره به ناپایداریهای جوی، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و بهداشتی از سوی شهروندان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر با بیان اینکه در شرایط لغزندگی معابر، گروههایی مانند سالمندان، کودکان و افراد دارای ناتوانی جسمی–حرکتی بیش از سایرین در معرض خطر قرار دارند، گفت: این افراد بهتر است با همراهی دیگران در معابر تردد کنند و شهروندان نیز از استفاده از کفشهای پاشنهبلند در این شرایط خودداری کنند.
وی در ادامه به ضرورت رعایت مراقبتهای ویژه در رانندگی، بهویژه در جادههای سردسیر اشاره کرد و افزود: رانندگان باید به توصیههای پلیس راه و راهداری توجه ویژه داشته باشند و در هنگام بارش برف و مهگرفتگی با چراغ مهشکن و بدون استفاده از نور بالای خودرو رانندگی کنند. همراه داشتن لباس گرم و وسایل ضروری نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
زادمهر در خصوص وزش باد شدید نیز هشدار داد و بیان داشت: شهروندان از ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و از توقف یا عبور در زیر سیمهای برق، درختان، تابلوهای ناپایدار مغازهها و ساختمانهای در حال ساخت خودداری کنند.
رئیس مرکز بهداشت دزفول همچنین با اشاره به خطرات بارندگی شدید و احتمال وقوع سیلاب، تصریح کرد: تردد در مسیرهای منتهی به رودخانهها در زمان جاری بودن سیل، عبور از مسیرهای کوهستانی هنگام بارندگی شدید به دلیل احتمال ریزش سنگ و نیز توقف، تردد و چرای دام در اطراف رودخانهها و صعود به ارتفاعات باید بهطور جدی اجتناب شود. وی تأکید کرد قرار گرفتن زیر درختان در این شرایط بهواسطه احتمال وقوع صاعقه نیز خطرآفرین است.
وی در پایان با تأکید بر نقش آگاهی و پیشگیری، از شهروندان خواست با رعایت این توصیهها، از بروز حوادث و آسیبهای احتمالی در شرایط آبوهوایی ناپایدار پیشگیری کنند.