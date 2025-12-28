



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، لیلا تاج گردون از تصویب ثبت چشمه «قدمگاه» استان فارس به عنوان اثر طبیعی ملی در شورای عالی حفاظت محیط زیست خبر داد و با اشاره به این موضوع که این چشمه با وجود وسعت محدود، از ارزش بالای تنوع زیستی برخوردار است، گفت: چشمه قدمگاه زیستگاه هشت گونه ماهی است که شش گونه آن بومی ایران و دو گونه آن اندمیک و منحصر به این زیستگاه محسوب می‌شود و همین ویژگی‌ها مبنای تصمیم‌گیری در شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

وی ادامه داد: ثبت این چشمه به عنوان اثر طبیعی ملی، ضمن تقویت حفاظت قانونی از زیستگاه، بر نقش مؤثر باور‌های فرهنگی و معنوی مردم محلی نیز تأکید دارد؛ باور‌هایی که در طول سال‌ها به حفظ طبیعی این منطقه کمک کرده‌اند.