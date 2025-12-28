معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: گرچه امسال با وجود محدودیت منابع آب، الگوی کشت با کمترین مشکل در سطح کشور اجرایی شد، با تغییر نوع کشت در سال‌های آینده با چالش‌هایی همراه خواهد بود که نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، با بیان این که با پیگیری‌های مستمر و تشکیل کارگروه ملی الگوی کشت و ستاد‌های استانی و شهرستانی، هماهنگی لازم برای اجرای این الگو فراهم شد، افزود: الگوی کشت مطابق تکالیف قانونی و در زمان مقرر به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی گفت: با وجود خشکسالی‌ها، هیچ نقطه‌ای از کشور با کمبود بذر مواجه نشد و تولید بذر کشور به حدود ۵۰۰ هزار تن رسید که بالاترین میزان تولید بذر در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: امسال برای نخستین بار در کشور، هیچ مشکلی در خرید دانه‌های روغنی نداشتیم.

آنجفی گفت: با اصلاح قیمت خرید تضمینی جو و ذرت نیز، سطح زیرکشت جو به میزان ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

وی با اشاره به این که توزیع کود‌های شیمیایی امسال زودتر از سال‌های گذشته آغاز شد، گفت: توزیع کود پتاسه حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما در کود‌های فسفاته به دلیل مشکلات تخصیص ارز با تأخیر مواجه شدیم که دستورالعمل‌های جبرانی برای کمبود فسفات نیز در حال ابلاغ است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، توسعه کشاورزی حفاظتی را به‌عنوان راهی اساسی برای صیانت از منابع آب و خاک کشور دانست و گفت: آموزش‌ها و فرآیند‌های جدید در این حوزه به استان‌ها ابلاغ شده است و توسعه این نوع کشاورزی باید به‌عنوان یک اصل اساسی دنبال شود.

آنجفی، افزود: در خصوص سیب‌زمینی نیز با وجود افزایش صادرات، با تصمیم‌های به‌موقع در ستاد تنظیم بازار و افزایش پایه صادراتی، صادرات کنترل و نیاز داخل تأمین شد و از بروز بحران جلوگیری شد؛ بنابراین با مدیریت مناسب، ذخایر انبار‌ها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به وجود محدودیت‌های مالی، گفت: طرح جهش تولید در دیمزار‌ها به‌صورت مستمر در حال اجرا است و دستاورد‌های قابل‌توجهی به‌ویژه در کاهش فشار بر منابع آبی و پایداری تولید داشته که ادامه آن ضروری است.