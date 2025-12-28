پخش زنده
میزان قبولی سواد اموزان استان اصفهان به ۹۵ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سوادآموزی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: نرخ قبولی سوادآموزان استان در سال گذشته به حدود ۹۵ درصد رسید که نسبت به سالهای قبل، رشدی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد را نشان میدهد.
عباس احمدی با بیان اینکه در ندامتگاههای استان، برخلاف میانگین کلی، شاهد افزایش جذب بودیم افزود: از ۸۷ نفر حجم ابلاغی، ۱۳۰ نفر جذب و آموزش داده شدند.
وی با بیانکه در طرح خواندن با خانواده از هزار و ۶۰۰ نفر سهمیه، ۳۰۹ نفر پوشش داده شدند گفت: در طرح نماز، کلید بهشت نیز از هفت هزار و ۱۳۱ نفر سهمیه، ۶۳۵ نفر آموزش دیدند.
به گفته وی تعداد سه هزار و ۴۳۴ نفر یعنی حدود ۵۲ درصد حجم ابلاغی، در سطح استان جذب و تحت پوشش آموزش قرار گرفتند.