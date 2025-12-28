پخش زنده
به گفته مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان مدیریت پایگاه اطلاعات خانوار از سازمان هدفمندی یارانهها به ثبت احوال استان واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان گفت: از پانزدهم آذرماه سال جاری مدیریت پایگاه اطلاعات خانواده و خانوار در استان سیستان و بلوچستان از سازمان هدفمندی یارانهها به ثبت احوال واگذار شده است.
علی رحمتی افزود: از این پس تمامی تحولات هویتی از جمله ازدواج، ولادت، فوت و سایر تغییرات اسنادی بهصورت کاملاً مکانیزه و بهروز در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار میگیرد تا تصمیمگیریها در حوزه یارانهها با دقت بیشتری انجام شود.
وی تصریح کرد: شهروندانی که متقاضی تفکیک اعضای خانواده در بحث یارانهها هستند، میتوانند بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق درگاه خدمات الکترونیک ثبت احوال به نشانی ncr.ir درخواست خود را ثبت کنند. این درخواستها توسط همکاران ثبت احوال بررسی و نتیجه بهصورت مکانیزه به سازمان هدفمندی یارانهها اعلام میشود.
مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان ادامه داد: از پانزدهم آذرماه، این دادهها در اختیار تحلیلگران، فرمانداران و سیاستگذاران استان قرار میگیرد تا بتوانند از آمارهای دقیق جمعیتی در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای کلان استفاده کنند. در همین راستا "اتاق رصد جمعیت" در ساختمان ادارهکل ثبت احوال زاهدان راهاندازی شده و در زمان مقرر، بازدید اصحاب رسانه از این اتاق انجام خواهد شد.
رحمتی همچنین از رونمایی "اتاق گنجینه اسناد و هویتی ثبت احوال" خبر داد و گفت: این اتاق شامل اسناد هویتی مفاخر، مشاهیر، علما و شهدای شاخص استان است که از امروز در طبقه دوم اداره ثبت احوال شهرستان زاهدان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. بازدید از این گنجینه برای عموم مردم آزاد و رایگان خواهد بود.
وی با اشاره به دیگر اقدامات نوین ثبت احوال استان گفت: مرکز تجمیع چاپ اسناد هویتی نیز در ساختمان اداره ثبت احوال زاهدان فعال است. همچنین صدور گواهی ولادت و وفات بهصورت کاملاً غیرحضوری و مکانیزه از طریق سامانه "سهیم" انجام میشود و شهروندان دیگر نیازی به مراجعه حضوری به ادارات ثبت احوال ندارند. علاوه بر این، صدور گواهی تعهد نیز بهتازگی رونمایی شده و از طریق همین سامانه قابل درخواست است.