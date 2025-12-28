پخش زنده
امروز: -
۲۰ مهمان یک تالار عروسی در اصفهان دچار مسمومیت تنفسی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس و فوریتهای پزشکی استان اصفهان گفت: در یکی از تالارهای عروسی ۲۰ نفر از مهمانان حاضر در مراسم به علت مسمومیت تنفسی راهی بیمارستان شدند.
علیرضا زمانپور، افزود: دیشب مسمومیت تنفسی در تالار عروسی در خیابان عاشق اصفهانی شرقی گزارش و ۳ کد آمبولانس و یه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.
وی گفت: ۲۰ نفر در این حادثه مسموم شده بودند که به بیمارستانهای حضرت زینب (س) و غرضی منتقل شدند.