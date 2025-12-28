دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با تأکید بر ضرورت گسترش تبادلات فناورانه میان کشور‌های اسلامی گفت: توسعه همکاری‌های علمی و فناوری، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه این کشور‌ها در عرصه دانش و فناوری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عطاءالله پورعباسی در دوازدهمین کنگره بین‌المللی پزشکی امامیه (IMI) با ارائه نقشه راهی آینده‌نگارانه، بر لزوم جهش فناورانه کشور‌های اسلامی در حال توسعه تأکید کرد و افزود: علوم و فناوری‌های شناختی می‌تواند محور تحول نظام‌های سلامت، به‌ویژه در حوزه سلامت شناختی، قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد نظامی پیش‌بین، پیش‌گیرانه و مشارکتی در حوزه سلامت اظهار داشت: بدون شکل‌گیری بانک‌های ملی داده و توسعه هوش مصنوعی بومی، وابستگی دیجیتال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و کشور‌های اسلامی با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی همگرایی فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، پوشیدنی‌های هوشمند و دانش‌های اومیکس را فرصتی مهم دانست و گفت: این همگرایی امکان ارائه خدمات غربالگری، پایش و توانبخشی شناختی را در مقیاس ملی فراهم می‌کند.

پورعباسی از سیاست‌گذاران و متخصصان کشور‌های اسلامی خواست با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داده‌ای، توسعه نوآوری‌های بومی و تقویت همکاری‌ها و تبادلات فناورانه، زمینه تبدیل کشور‌های اسلامی به قطب فناوری‌های سلامت شناختی در منطقه را فراهم کنند.

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی پزشکی امامیه (IMI) از ۴ تا ۷ دی ۱۴۰۴ در شهر مقدس کربلا برگزار شد و میزبان نمایندگان جامعه مدنی، نهاد‌های سیاست‌گذاری سلامت، مقامات دولتی، متخصصان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه از کشور‌های مختلف جهان بود.