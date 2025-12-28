خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ پلیس راهور استان به رانندگان توصیه کرد با توجه به شرایط بارانی و لغزندگی معابر و کاهش میدان دید و خطرات پیشرو از سفر‌های غیر ضروری حتی سفر‌های درونشهری خودداری کنند. به گزارش؛ پلیس راهور استان به رانندگان توصیه کرد با توجه به شرایط بارانی و لغزندگی معابر و کاهش میدان دید و خطرات پیشرو از سفر‌های غیر ضروری حتی سفر‌های درونشهری خودداری کنند.

رانندگان گرامی می‌بایست در هنگام بارندگی دقت بیشتری به خرج داده و ضمن توجه کامل به جلو سرعت مطمئنه را رعایت نمایند.

از سالم و آماده به کار بودن سیستم گرمایش و برف پاک کن‌های خودرو مطمئن باشید و بسته به شدت باران، سرعت برف پاک کن را تنظیم کنید.

هنگام بارندگی، حداکثر سرعت‌های مجاز تعیین شده برای معابر مختلف کاهش می‌یابد و شما باید با سرعت کمتری رانندگی کنید.

بهترین کار، هنگام سر خوردن خودرو این است که اعتماد به نفس داشته و به خود مسلط باشید و از ترمز کردن بپرهیزید زیرا ضربه زدن به ترمز در روی سطح لغزنده چرخ‌ها را قفل می‌کند و باعث لغزش و سرخوردن بیشتر می‌شود.

در راه‌های بارانی از سبقت گرفتن بپرهیزید؛ چرخاندن فرمان به مقدار زیاد، ضربه‌ای به عقب خودرو می‌زند که موجب سر خوردن آن می‌شود و خودرو در جهت عکس حرکت برمی گردد.

از پرشتاب رانندگی کردن و برداشتن ناگهانی پا از رور پدال گاز و یا ترمز کردن‌های ناگهانی خودواری کنید، زیرا باعث برهم خوردن تعادل و کنترل خودروی شما می‌گردد.