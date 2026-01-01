با آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادثی مانند آتش‌سوزی و گازگرفتگی ضروری است.

کارشناسان ایمنی تأکید می‌کنند استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و دارای برچسب ایمنی، نقش مهمی در کاهش خطرات احتمالی دارد.

بر اساس توصیه‌ها، از به‌کارگیری وسایل گرمایشی بدون دودکش یا معیوب در فضاهای بسته خودداری شود و اتصال صحیح دودکش‌ها به‌طور مرتب مورد بررسی قرار گیرد. همچنین رعایت فاصله ایمن وسایل گرمایشی از پرده، فرش و سایر مواد قابل اشتعال اهمیت ویژه‌ای دارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند از قرار دادن لباس یا اشیای قابل اشتعال روی وسایل گرمایشی پرهیز شود و هنگام خواب یا خروج از منزل، میزان گرمایش کاهش یابد. استفاده ایمن از کپسول‌های گاز سالم و بدون نشتی نیز از دیگر نکات مهم ایمنی عنوان شده است.

همچنین نصب هشداردهنده مونوکسیدکربن در منازل می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث ناگوار و حفظ جان شهروندان داشته باشد.