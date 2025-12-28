با هدف ارتقای دانش و مهارت کشاورزان در زمینه افزایش عملکرد و بهره‌وری مزراع گندم، طرح ملی دستیابی به پتانسیل عملکرد گندم در شهرستان هندیجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان گفت: این کارگاه آموزشی ـ ترویجی با حضور کارشناسان پهنه جهاد کشاورزی و جمعی از گندم‌کاران پیشرو در سازه ترویجی واقع در روستای کره‌پا از توابع مرکز جهاد کشاورزی هندیجان شرقی برگزار شد.

علی شکاری اضافه کرد: در این برنامه، مباحث تخصصی با محوریت تغذیه بهینه گندم و مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم ارائه شد همچنین شیوه‌های نوین مصرف کود، زمان‌بندی مناسب کوددهی، شناسایی علف‌های هرز و روش‌های مدیریت تلفیقی آنها با تاکید بر کاهش مصرف سموم شیمیایی مورد بحث و آموزش قرار گرفت.

وی تصریح کرد: برگزاری این طرح به عنوان بخشی از برنامه ملی افزایش تولید گندم کشور، گامی موثر در جهت تحقق امنی