سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با هشدار نسبت به یکی از بدترین سالهای آبی پیشرو، بر لزوم بازنگری در کل زنجیره تولید برنج و ایجاد «صندوق حمایت برنج» در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسدالله تیمورییانسری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست مشترک با هیئتمدیره انجمن برنج استان، ستاد برگزاری بیستمین همایش ملی برنج کشور و مسئولان ذیربط، با اشاره به چالشهای جدی پیشروی صنعت برنج، بر لزوم نگاه تحلیلی و یکپارچه به تمام حلقههای زنجیره تولید این محصول راهبردی تأکید کرد.
وی با هشدار نسبت به وضعیت منابع آبی استان گفت: پیشبینیها نشان میدهد سال زراعی پیشرو میتواند یکی از بدترین سالهای آبی باشد و حتی در بهترین شرایط، ذخایر آبی استان به ۷۰ درصد ظرفیت نیز نخواهد رسید. این شرایط بهطور قطع بر زمان کشت، امکان کشت دوم و حتی سطح زیرکشت تأثیرگذار خواهد بود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: اگرچه افزایش قیمت برنج در سال گذشته ممکن است برخی کشاورزان را به کشت بیشتر تشویق کند، اما محدودیتهای آبی و تغییرات اقلیمی، ضرورت برنامهریزی دقیق و علمی را دوچندان کرده است.
تیمورییانسری با تأکید بر لزوم توجه به تغییرات اقلیمی، افزایش دما و تغییر الگوی بارش، تصریح کرد: رعایت کشت منطقهای، بهرهگیری از ارقام پرمحصول، استفاده از تکنیکهای نوین کشت و ماشینآلات متناسب و حرکت به سمت فرآوریهای ایدهآل برای تولید محصولات متنوع و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، از الزامات بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به حلقههای مختلف زنجیره تولید برنج، از تأمین نهاده و ماشینآلات تا شالیکوبی، بستهبندی و بازار، خواستار بررسی دقیق چالشهای تمامی این مراحل در همایش تخصصی برنج شد و گفت: نبود دادههای دقیق آماری درباره سطح زیرکشت و میزان تولید، تصمیمگیریهای مدیریتی و برنامهریزی برای واردات را با مشکل مواجه کرده است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران یکی از راهکارهای اساسی برای ساماندهی این بخش را ایجاد «صندوق حمایت برنج مازندران» دانست و افزود: این صندوق میتواند با نظاممند کردن حمایتهای مالی و کاهش وابستگی به منابع محدود بانکی، نقش مؤثری در پایداری تولید و بازار برنج ایفا کند.
تیمورییانسری با اشاره به چالش واسطهگری در بازار برنج هشدار داد: در صورت تداوم روند فعلی، هویت برنج مازندران در بازار حفظ نخواهد شد. به همین دلیل، تدوین یک سیاست یکپارچه ضروری است تا نقش هر ذینفع و سهم او از تولید تا بازار بهطور شفاف مشخص شود.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت ۲۵ ساله انجمن برنج ایران، اعلام کرد: سازمان جهاد کشاورزی مازندران از برگزاری بیستمین همایش ملی برنج کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری حمایت میکند تا این رویداد بستری برای ارائه راهکارهای علمی و کاربردی به همه ذینفعان این بخش باشد.