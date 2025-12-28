پخش زنده
با پیگیریهای نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، دستور تأمین ۲۰۰ هزار دُز واکسن جدید تب برفکی برای دامهای استان اردبیل صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در پی شیوع تب برفکی و با پیگیریهای «علی نیکزاد» نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، دستور تأمین ۲۰۰ هزار دُز واکسن جدید تب برفکی برای دامهای استان اردبیل صادر شد؛ اقدامی مهم که در آستانه فصل زایش دام، نقش مؤثری در حمایت از دامداران دارد.
استان اردبیل با دارا بودن حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام سبک و ۲۳۰ هزار رأس دام سنگین، از قطبهای اصلی دامپروری کشور محسوب میشود و تأمین بهموقع واکسن، یکی از مطالبات جدی دامداران این استان بوده است.
با پیگیریهای نایبرئیس مجلس، رئیس سازمان دامپزشکی کشور دستور تأمین واکسن را صادر کرد و بخش قابل توجهی از واکسنها به استان ارسال شده است تا روند پیشگیری و کنترل بیماری با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.