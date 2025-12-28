به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نهضت سوادآموزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در کشور، آغاز شد و نقش مؤثری در ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه ایفا کرد.

این نهضت با تأکید بر اهمیت آموزش همگانی، زمینه‌ساز افزایش خودباوری، پیشرفت فردی و اجتماعی و رشد علمی کشور شد؛ به‌گونه‌ای که امروز ایران در شمار کشور‌های دارای جمعیت گسترده باسواد و توانمند علمی قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: ۳۰ پایگاه سوادآموزی در سالجاری در استان فعال شده است که ۷۲۶ نفر از جامعه هدف را زیرپوشش آموزش‌های سوادآموزی قرار می‌دهند.