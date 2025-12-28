به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اجرای مستمر طرح ملی پایش کمیت فرآورده‌های پیش‌بسته‌بندی‌شده در استان گفت: این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای اعتماد عمومی و اطمینان از رعایت الزامات قانونی در حوزه کمیت کالاها، به‌صورت منظم در حال اجراست.

مصطفی بذری با اشاره به تخصیص اعتبارات لازم افزود: از ابتدای سال جاری، در قالب این طرح، دو مرحله اعتبار به اداره کل استاندارد خراسان جنوبی اختصاص یافته که در پی آن، ۴۵ فرآورده شامل ۲ هزار و ۲۵۰ نمونه از برند‌های مختلف در آزمایشگاه اندازه‌شناسی اداره کل بررسی شد.

وی گفت: این فرآورده‌ها در قالب خرید و نمونه برداری از سطح بازار ارزیابی شده‌اند که نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد از نمونه‌ها دارای عدم انطباق با الزامات کمیتی بوده و اقدامات قانونی لازم در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی افزود: اجرای طرح پایش کمیت به‌عنوان یکی از محور‌های مهم نظارتی، نقش مؤثری در پیشگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و ساماندهی بازار ایفا می‌کند.