طرح ملی پایش کمیت فرآوردههای پیشبستهبندیشده در خراسان جنوبی با بررسی ۲ هزار و ۲۵۰ نمونه از بازار اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اجرای مستمر طرح ملی پایش کمیت فرآوردههای پیشبستهبندیشده در استان گفت: این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، ارتقای اعتماد عمومی و اطمینان از رعایت الزامات قانونی در حوزه کمیت کالاها، بهصورت منظم در حال اجراست.
مصطفی بذری با اشاره به تخصیص اعتبارات لازم افزود: از ابتدای سال جاری، در قالب این طرح، دو مرحله اعتبار به اداره کل استاندارد خراسان جنوبی اختصاص یافته که در پی آن، ۴۵ فرآورده شامل ۲ هزار و ۲۵۰ نمونه از برندهای مختلف در آزمایشگاه اندازهشناسی اداره کل بررسی شد.
وی گفت: این فرآوردهها در قالب خرید و نمونه برداری از سطح بازار ارزیابی شدهاند که نتایج آزمونها نشان میدهد حدود ۲۰ درصد از نمونهها دارای عدم انطباق با الزامات کمیتی بوده و اقدامات قانونی لازم در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی افزود: اجرای طرح پایش کمیت بهعنوان یکی از محورهای مهم نظارتی، نقش مؤثری در پیشگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان و ساماندهی بازار ایفا میکند.