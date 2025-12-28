پخش زنده
نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان گفت: این افزایش متناسب با تورم و واقعیتهای معیشتی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسویزاده با واکنش به پیشبینی رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه، اظهار کرد: این میزان افزایش به هیچوجه مطلوب مجلس نیست و با واقعیتهای معیشتی و نرخ تورم کشور همخوانی ندارد.
وی با اشاره به محدودیتها و کمبود منابع مالی دولت افزود: ما به شرایط سخت اقتصادی و وضعیت بودجهای کشور واقف هستیم، اما این توجیه نمیتواند باعث نادیده گرفتن معیشت کارکنان و بازنشستگان شود. افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و فاصله عمیق میان هزینههای زندگی و درآمد مردم قابل قبول نیست.
موسویزاده بیان داشت: بودجهای که دولت ارائه داده، کمترین سهم را برای کارکنان در نظر گرفته است و این موضوع، فشار اقتصادی مضاعفی به این قشر زحمتکش تحمیل خواهد کرد؛ قشری که ستون اصلی اداره کشور است.
نماینده اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار هزینههای دولت تصریح کرد: دولت باید از هزینههای غیرضروری خود بکاهد و اولویت را به معیشت مردم بدهد. انتظار مجلس این است که دولت با تدبیر و بازنگری در تصمیمات خود، راهکاری عملی برای جبران فاصله میان حقوق و تورم ارائه کند.
وی میگوید: رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان پاسخگوی تورم نیست؛ مجلس شورای اسلامی این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق قانونی کارکنان و بازنشستگان در شرایط سخت اقتصادی نادیده گرفته شود.