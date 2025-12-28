به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان در دو رشته ریکرو و کامپوند با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد و ورزشکاران استان مرکزی با کسب دو عنوان قهرمانی، بار دیگر توانمندی‌های خود را در سطح ملی به اثبات رساندند.

در بخش ریکرو مردان که با حضور ۵۸ کماندار از سراسر کشور برگزار شد، محمد مبین ربیعی با نمایشی چشمگیر و عملکردی درخشان، موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شد و بر سکوی نخست ایستاد.

همچنین در بخش کامپوند بانوان که ۴۰ ورزشکار در آن به رقابت پرداختند، سارا جلالی با اقتدار کامل عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و مدال طلا را به نام استان مرکزی ثبت نمود.

این موفقیت ارزشمند، بیانگر سطح بالای آمادگی، کیفیت تمرینات و تعهد ورزشکاران استان مرکزی در رشته تیراندازی با کمان است و امید‌ها برای حضور موفق این دو ورزشکار در ترکیب نهایی تیم ملی را افزایش داده است.