در شهربندری زرآباد علاوه بر تولید محصولات گرمسیری، گیاهی از خانواده کاکتوس، با خاصیت درمانی برای سلامت قلب کشت می‌شود.

جنوب سیستان و بلوچستان، مرکز تازه‌ای برای پرورش گیاهان دارویی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: اپنتیا، گیاهی از خانواده کاکتوس، در ۴۵ هکتار زمین با کمترین مصرف آب کشت شد و بازده اقتصادی قابل توجهی دارد.

علیرضا دهمرده افزود: این گیاه از سال سوم به بعد اقتصادی می‌شود و میوه آن با خواص آنتی‌اکسیدانی و ویتامین C، برای سلامت قلب و پیشگیری از نارسایی‌ها کاربرد دارد.

وی ادامه داد: با وجود گردش مالی جهانی ۱۵۰ میلیارد دلاری در حوزه گیاهان دارویی، سهم ایران کمتر از یک میلیون دلار است. اما با دو هزار و ۳۰۰ گونه گیاه دارویی در ایران یافت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان را چهار هزار و ۱۰۹ هکتار عنوان کرد و گفت: سالانه ۲۴ هزار و ۴۸۰ تن انواع گیاهان دارویی در استان برداشت و به بازار مصرف عرضه می‌شود.

عمده گیاهان دارویی که در هدف برنامه توسعه کشت گیاهان دارویی قرار دارد شامل حنا، چای ترش، نیل یا وسمه، گل محمدی، سیر و زیره سبز، رازیانه و سیاهدانه قرار دارند.