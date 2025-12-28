پخش زنده
آتشنشانان مشهدی در عملیاتی فوری با مهار آتشسوزی گسترده در یک انبار هفت هزار متری ضایعات، از بروز خسارت مالی بیشتر جلوگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتشنشانی مشهد گفت: این حریق ساعت ۰۰:۲۰ بامداد امروز، یکشنبه هفتم دیماه، در یک انبار ضایعات روباز به وسعت تقریباً هفت هزار مترمربع در بلوار مفتح شرقی به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله ۲۰ آتشنشان از ایستگاههای ۵۶، ۴۱، ۶ و ۱۶ منطقه عملیاتی ۳ به محل اعزام شدند.
آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: حریق در دو بخش بستهبندی و نگهداری ضایعات این انبار رخ داده و به دلیل حجم زیاد مواد اشتعالزا، به سرعت در حال گسترش بود و علاوه بر این، هفت دستگاه کامیونت نیز در داخل محوطه در معرض خطر جدی قرار داشت.
او با اشاره به دشواری عملیات افزود: آتش نشانان ابتدا قصد داشتند از سرایت آتش به انبارهای مجاور که میتوانست فاجعهبار باشد جلوگیری کنند و سپس نجات خودروهای سنگین موجود در محل مدنظر بود که با عکسالعمل به موقع و برنامهریزی دقیق، هر دو مأموریت با موفقیت انجام شد.
آتشپاد دوم صالح با اشاره به خطر بالای حریق در انبارهای ضایعات، به صاحبان صنایع و کارگاهها هشدار داد: رعایت فاصله ایمنی بین مواد، دستهبندی و ذخیرهسازی اصولی ضایعات و داشتن سیستم اعلام و اطفای حریق اولیه در چنین مکانهایی، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.