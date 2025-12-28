به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه گفت: در این شهرستان هشت هزار هکتار اراضی کشاورزی با سی هزار بهره بردار وجود دارد.

حکمت الله همتی با بیان اینکه برای تامین نهاد‌های کشاورزی از جمله تامین کود و بذر در شهرستان کهگیلویه مشکلی وجود ندارد، افزود: تلاش شده در این دو ماه اخیر بذور اصلاح شده و کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان تامین و بین آنان توزیع شود.

همتی یا بیان اینکه هم اکنون هم در حال توزیع بذر هستیم اگر مشکلی در خصوص توزیع نهاده کشاورزی باشد قطعا تلاش خواهیم کرد که بذر گندم در اختیار کشاورز قرار بگیرد ادامه داد: در سطح شهرستان گندم دهدشت کوهدشت ساورز، آفتاب ترابی خوشه طلایی گندم مهرگان توزیع کردیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تا الان در سطح شهرستان هیچ مشکلی در خصوص تامین و توزیع کود شیمایی در شهرستان کهگیلویه وجود ندارد گفت: با توجه اینکه در انبار‌های شهرستان کهگیلویه کود مورد نیاز کشاتورزان ذخیره سازی شده و تاکنون ۸۰ درصد کود شیمایی مورد نیاز کشاورزان شهرستان توزیع شده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه با اشاره بیمه اجباری مزارع کشاورزی در این شهرستان افزود: با توجه به اینکه دولت برای حمایت از کشاورزان طرح فراگیر و بیمه اجباری را الزام کرده است و از این طرح هیچ گونه مبلغی از کشاورزان دریافت نمی‌شود و از مبلغ بذر مصرفی یا خسارتی که دولت در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد مبلغ بیمه دریافت می‌شود.

همتی با بیان اینکه کشاورزان شهرستان اطلاعات کامل و صحیح مزارع خود را برای ثبت در سامانه در اختیار کارشناسان پهنه قرار دهندافزود: اگر اطلاعات نادرست در اختیار کارشناسان قرار بگیره قطعا کشاورز ان متضرر می‌شوند و کارگزاران بیمه برای آنان تایید نخواهد کرد.