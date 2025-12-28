پخش زنده
چین از موشک مافوق صوت پیشرفته خود رونمایی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ یک حساب رسمی رسانهای تحت مرکز رسانههای خبری وزارت دفاع چین تصاویری از لحظه شلیک موشک ضد کشتی مافوق صوت YJ-۲۰ از یک ناوشکن بزرگ ۱۰ هزار تنی نوع ۰۵۵ نیروی دریایی ارتش چین منتشر کرد.
به عقیده کارشناسان این موشک مافوق صوت مانور پذیر میتواند اهداف را از زاویه تقریبا عمودی هدف قرار دهد و رهگیری آن بسیار دشوار است.
این موشک مافوق صوت از سری YJ-۲۰ است که از روش پرتاب سرد استفاده میکند و قادر است قبل از روشن کردن موتور خود از سامانه مستقر بر ناوشکنها خارج شود، این اولین باری است که یک موشک ضد کشتی مافوق صوت از یک کشتی جنگی شلیک میشود.
YJ-۲۰ به طور رسمی در رژه نظامی روز پیروزی چین که در اوایل شهریور امسال در پکن برگزار شد، همراه با سه نوع دیگر موشک ضد کشتی، یعنی موشک YJ-۱۵، موشک هایپرسونیک YJ-۱۹ و موشک هایپرسونیک YJ-۱۷، به نمایش درآمد.
بر اساس اعلام رسانههای رسمی، آنها میتوانند از طریق چندین پلتفرم پرتاب از جمله جنگندههای حامل کشتیهای سطحی و زیر دریاییها حمل شوند.
ژانگ جونشه، کارشناس امور نظامی چین گفت: موشکهای مانور پذیر که میتوانند از ۵ ماخ یا پنج برابر سرعت صدا فراتر بروند، موشکهای مافوق صوت محسوب میشوند.