به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی، امسال بیش از ۱۳۰ اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازبینی، ۱۵ اثر برگزیده به مرحله نهایی راه یافتند.

به گفته‌ی رسول بابایان، حدود ۱۵۰ هنرمند از استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، زنجان و قزوین با حضور در این جشنواره توانایی‌های خود را در قالب هنر نمایش به معرض دید مخاطبان گذاشته‌اند.

بابایان با اشاره به پیوند عمیق هنر با مسائل انسانی و اجتماعی گفت: هنر‌های نمایشی، از تعزیه و پرده‌خوانی‌های سنتی گرفته تا قالب‌های مدرن امروزی، همواره ابزار مؤثری برای انتقال مفاهیم اخلاقی و فرهنگی بوده‌اند و می‌توانند نقش مثبتی در تغییر نگرش جامعه ایفا کنند.

در ادامه این مراسم، افشار کبیری، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌غربی نیز با تأکید بر جایگاه تئاتر در ارتقای آگاهی عمومی اظهار کرد: نمایش، زبانی گویا و نافذ است که می‌تواند دغدغه‌های اجتماعی را به گونه‌ای ملموس و اثرگذار برای مردم بیان کند.

کبیری افزود: هدف از برگزاری این جشنواره تنها نمایش توانمندی‌های افراد دارای معلولیت نیست، بلکه ایجاد بستری برای تقویت همدلی، درک متقابل و اصلاح نگاه جامعه نسبت به معلولیت است.

جشنواره «طلوع» که از هفتم دی‌ماه در ارومیه آغاز شده، تا چند روز ادامه دارد و آثار منتخب در تالار شمس و تالار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه می‌روند.