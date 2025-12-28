دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از پزشکی قانونی این شهرستان بازدید و نحوه خدمت‌رسانی به مراجعان را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و ارائه مطلوب خدمات به شهروندان، به‌صورت از پیش تعیین نشده از پزشکی قانونی این شهرستان بازدید و نحوه خدمت‌رسانی به مراجعان را ارزیابی کرد.

بهنام جعفری زاده در حاشیه این بازدید، افزود: نقاط قابل‌بهبود احصا و دستورات لازم جهت ارتقای کیفیت خدمات، تسریع در فرایند‌ها و رعایت دقیق حقوق شهروندی صادر شد و تأکید گردید ارائه خدمات باید در شأن مردم و منطبق با ضوابط قانونی باشد.

دادستان بم در ادامه با اشاره به اقدامات رفاهی پیرامونی پزشکی قانونی توسط شهرداری بم تصریح کرد: ایجاد فضای سبز مناسب و ساماندهی محیط پیرامونی ساختمان پزشکی قانونی توسط شهرداری، اقدامی ارزشمند، اثرگذار و شایسته تقدیر است که نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی مراجعان، ارتقای کیفیت حضور شهروندان و بهبود چهره عمومی شهر دارد و از این اقدام مسئولانه و قابل‌تحسین شهرداری قدردانی می‌شود.