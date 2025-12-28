خراسان جنوبی رتبه نخست کشور در اجرای سامانههای نوین آبیاری
خراسان جنوبی با تجهیز هزار و ۲۷۸ هکتار از اراضی به سامانههای نوین آبیاری در سال جاری رتبه نخست این حوزه را در کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان گفت:از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، هزار و ۲۷۸ هکتار از اراضی آبی کشاورزی خراسان جنوبی با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده است.
محمدی با اشاره به حمایتهای دولتی افزود: برای اجرای هر هکتار آبیاری کمفشار حداکثر ۲۹ میلیون تومان و برای هر هکتار آبیاری تحت فشار تا ۱۰۲.۹ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت میشود و در سال جاری ۶۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه سامانههای نوین آبیاری در استان مصوب شده است.
وی گفت: تاکنون ۴۲ هزار و ۹۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به این سامانهها مجهز شده و خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون رتبه نخست کشور در اجرای سیستمهای نوین آبیاری را به خود اختصاص داده است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: شهرستان طبس نیز بیشترین سطح اجرا شده در سال جاری را در بین شهرستانهای استان داشته است.