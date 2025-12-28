برداشت ۲۴ هزار تن گوجهفرنگی در شهرستان گچساران
مدیر جهاد کشاورزی گچساران از برداشت حدود ۲۴ هزار تن گوجهفرنگی از کشتهای پاییزه در این شهرستان خبر داد.
عطازاده بیان کرد: از این میزان کشت ۲۶۸ هکتار بهاره و ۶۰۰ هکتار پاییزه است.
وی ادامه داد: در برداشت پاییزه حدود ۲۴ هزار تن گوجهفرنگی از اراضی کشاورزی گچساران برداشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به زمان کاشت این محصول گفت: گوجهفرنگی بهاره از بهمن تا تیرماه و پاییزه نیز از مردادماه تا آذرماه کشت و برداشت میشود .
عطازاده عنوان کرد: میزان نشاء کشت شده گوجهفرنگی در هر هکتار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار عدد است.
وی با اشاره به ارقام کاشته شده این محصول در گچساران گفت: ارقام ساکاتا، بدرو و بریویو در این شهرستان کشت میشود.
مدیر جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به عملکرد برداشت محصول گوجهفرنگی در هکتار خاطرنشان کرد: متوسط عملکرد برداشت این محصول در فصل بهاره بین ۵۰ الی ۶۰ تن و در پاییز نیز ۳۵ الی ۴۰ تن است.
عطازاده عنوان کرد:گوجه برداشت شده به بازار گچساران و به استانهای خوزستان فارس و تهران ارسال میشود.
وی افزود در گچساران بیشتر اراضی زیر کشت گوجهفرنگی در لیشتر به میزان ۴۰۰ هکتار است.