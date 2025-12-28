به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، لیلا عطازاده، مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در این شهرستان ۸۶۸ هکتار می‌باشد.

عطازاده بیان کرد: از این میزان کشت ۲۶۸ هکتار بهاره و ۶۰۰ هکتار پاییزه است.

وی ادامه داد: در برداشت پاییزه حدود ۲۴ هزار تن گوجه‌فرنگی از اراضی کشاورزی گچساران برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به زمان کاشت این محصول گفت: گوجه‌فرنگی بهاره از بهمن تا تیرماه و پاییزه نیز از مردادماه تا آذرماه کشت و برداشت می‌شود .

عطازاده عنوان کرد: میزان نشاء کشت شده گوجه‌فرنگی در هر هکتار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار عدد است.

وی با اشاره به ارقام کاشته شده این محصول در گچساران گفت: ارقام ساکاتا، بدرو و بریویو در این شهرستان کشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به عملکرد برداشت محصول گوجه‌فرنگی در هکتار خاطرنشان کرد: متوسط عملکرد برداشت این محصول در فصل بهاره بین ۵۰ الی ۶۰ تن و در پاییز نیز ۳۵ الی ۴۰ تن است.

عطازاده عنوان کرد:گوجه برداشت شده به بازار گچساران و به استان‌های خوزستان فارس و تهران ارسال می‌شود.