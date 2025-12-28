رویداد کتابخوانی «هم مکتب» همزمان با سالروز شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی، به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و در راستای ادای دین به سردار دل‌ها، با استفاده از شبکه گسترده مخاطبان در سراسر کشور، از ۷ تا ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، رویداد کتابخوانی «هم مکتب» را ویژه تمامی گروه‌های سنی، برگزار می‌کند.

ترویج خواندن و کتابخوانی در جامعه، ترویج سبک زندگی، افکار، شخصیت و سیره عملی حاج قاسم، معرفی الگو‌های مناسب برای نوجوانان و جوانان، معرفی و ترویج آثار درباره حاج قاسم و ترویج شخصیت کتابخوان حاج قاسم، مهمترین اهداف این رویداد فرهنگی است.