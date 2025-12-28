برنامه تلویزیونی «دکتر سلام» در تازه‌ترین قسمت خود به بررسی روش‌های درمان تنگی نفس در سالمندان می‌پردازد و هم‌زمان فیلم سینمایی «سقوط آزاد» نیز پس از طی مراحل آماده‌سازی، در آستانه پخش از شبکه نمایش قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» امروز با تمرکز بر بررسی روش‌های درمان تنگی نفس در سالمندان، از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

در این قسمت، دکتر تقی ریاحی، فوق تخصص ریه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، تازه‌ترین رویکرد‌های تشخیصی و درمانی تنگی نفس در سالمندان را تشریح می‌کند؛ عارضه‌ای شایع که می‌تواند کیفیت زندگی این گروه سنی را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد و تشخیص به‌موقع آن نقش مهمی در پیشگیری از عوارض بعدی دارد.

برنامه «دکتر سلام» امروز، یکشنبه ۷ دی‌ماه، ساعت ۱۳ با اجرای دکتر طهماسبی از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

فیلم سینمایی «سقوط آزاد»

فیلم سینمایی «سقوط آزاد» با گویندگی ۶ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سینمایی در گونه علمی تخیلی و مهیج محصول روسیه در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی سعید شیخ زاده و صدابردار محمدامین مردانلو آن است.

رضا آفتابی، مهوش افشاری، علیرضا باشکندی، شهراد بانکی، نسرین کوچک خانی و سعید شیخ زاده صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره ماکسیم، یک مهندس فضایی است که در حین انجام مأموریت در ایستگاه فضایی به خاطر یک سانحه به درون فضا پرتاب می‌گردد.

او که اکسیژنش رو به اتمام است، با کمک یک هوش مصنوعی به نام آنا، از نظر روانی بر ترس خود غلبه می‌کند.

در نهایت، آنا یک سفینه نجات برایش می‌فرستد و ماکسیم از مرگ حتمی نجات پیدا می‌کند.

فیلم «سقوط آزاد»، چالش‌های انسانی تنها برای بقا را در آستانه‌های مرگ و زندگی، در فضایی بیکرانه، به شکلی جدی و واقع‌گرایانه نشان می‌دهد و بر سه عنصر امید، تلاش و تصمیم‌گیری فردی در مواجهه با شرایط سخت و مرگ آسا تأکید می‌کند، موضوعی که تماشاگر را به تأمل درباره توانایی‌های فوق العاده انسانی، به خصوص در مقاومتش در برابر سختی‌ها وامی دارد.

فیلم «سقوط آزاد» نشان می‌دهد که چگونه انسان‌ها در آینده نزدیک به فناوری وابسته خواهند بود و همین وابستگی می‌تواند هم نجات‌دهنده و هم خطرناک باشد، به‌ویژه زمانی که ارتباط‌ها قطع می‌شود و کنترل از دست خارج می‌گردد.