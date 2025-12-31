پخش زنده
فراخوان دومین جشنواره رسانهای ملی «گزینش، آگاهی و انتخاب شایسته» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ دومین جشنواره رسانهای ملی گزینش با عنوان «گزینش، آگاهی و انتخاب شایسته» بهصورت سراسری و با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به فرآیند گزینش و شاخصهای انتخاب شایسته برگزار میشود.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، این رویداد فرهنگی و رسانهای با رویکرد ترویج فرهنگ عدالتمحور، سلامت اداری و حمایت از تولیدات فرهنگی و رسانهای در حوزه گزینش، در بهمنماه سال جاری برگزار خواهد شد. تمرکز ویژه این دوره از جشنواره بر مشارکت فعال دانشآموزان و دانشجویان در نظر گرفته شده است.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را در بخشهای مختلف از جمله فیلم کوتاه، موشنگرافی، پادکست، عکس، طراحی پوستر، انیمیشن، داستان کوتاه و شعر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
از مهمترین اهداف این جشنواره میتوان به آشنایی جامعه با فرآیند گزینش و شاخصهای انتخاب شایسته، ترویج فرهنگ عدالتمحور و سلامت اداری، حمایت از تولیدات فرهنگی و رسانهای در حوزه گزینش و افزایش مشارکت نسل جوان بهویژه دانشآموزان و دانشجویان اشاره کرد.
مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.