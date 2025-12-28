اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه با فعالیت امواج جوی وزش باد شدید، در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات بارش برف و باران همراه با مه در استان یزد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: تا پیش‌از‌ظهر امروز ماندگاری آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد شهری مورد انتظار است.

همچنین این اداره کل پیش بینی کرده: از ظهر امروز و ساعاتی از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه با فعالیت امواج جوی وزش باد شدید، در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات بارش برف و باران همراه با مه (بعضاً رعدوبرق با احتمال تگرگ) پیش بینی می‌شود.