فرماندار شهرستان رشت گفت: دستفروشان و گاری‌کبابی‌ها باید بر اساس یک طرح جامع، و با مشارکت دستگاه‌های مسئول ساماندهی شوند تا علاوه بر حفظ حقوق شهروندان، از تداوم تخلفات جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اسماعیل میرغضنفری در جلسه ساماندهی دستفروشان و گاری‌کبابی‌های سطح شهر رشت که با حضور مسئولان شهرستان، نمایندگان اصناف و دستگاه‌های متولی برگزار شد، گفت: به دلیل استقرار بی‌ضابطه دستفروشان و گاری‌کبابی‌ها، وضعیت فعلی برخی معابر و فضا‌های شهری در رشت موجب ایجاد بی‌نظمی، نارضایتی شهروندان، اختلال در تردد و همچنین نارضایتی جدی مغازه‌داران و اصنافی شده است که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در عین توجه به شرایط معیشتی، نمی‌توان در خصوص تخلفات، سد معبر، نادیده گرفتن حقوق عابران، مسائل بهداشتی و بهره‌مندی ناعادلانه برخی افراد از فضای عمومی بی‌تفاوت بود؛ چرا که شهر متعلق به همه شهروندان است و حفظ نظم شهری و حمایت از کسب و کار‌های مجاز، یک مطالبه عمومی محسوب می‌شود.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه رویکرد مدیریت شهرستان در این موضوع، نه برخورد قهری بلکه ساماندهی است، گفت: باید با ایجاد چارچوبی مشخص برای جلوگیری از بی‌نظمی و تخلف، ترتیبی اتخاذ شود که معیشت فعالان این حوزه هم دچار آسیب نشود.

اسماعیل میرغضنفری با تأکید بر نقش محوری شهرداری در این حوزه، افزود: انتظار می‌رود شهرداری با استفاده از ظرفیت کارشناسی خود، طرحی جامع، عملیاتی و قابل اجرا تهیه کند تا نحوه فعالیت، ساماندهی، جابه‌جایی یا محدودسازی این مشاغل مشخص شود و تصمیمات مقطعی و سلیقه‌ای جای خود را به اقدام برنامه محور بدهد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، گفت: اجرای موفق این طرح مستلزم همکاری و تقسیم کار میان شهرداری، نیروی انتظامی، شورای شهر، اصناف و فرمانداری است و هر دستگاه باید در چارچوب وظایف قانونی خود مسئولیت‌پذیر باشد.

فرماندار رشت تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد شهری منظم، قابل تردد و ایمن برای شهروندان است و هیچ گونه فعالیت اقتصادی نباید به بهای تضییع حقوق عمومی، بی‌نظمی شهری و نارضایتی مردم و کسبه ادامه پیدا کند.