سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان: اردوی ما در مازندران، بسیار خوب و فوق العاده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان در مورد دومین اردوی بسترسازی این تیم که به میزبانی شهر چالوس برگزار شد گفت: اردوی بسیار خوبی داشتیم هم هیئت کشتی چالوس و هم هیئت کشتی مازندران برای ما سنگ تمام گذاشتند و این اردو از هر نظر عالی و فوق العاده بود.

داود گیل نیرنگ افزود: به خصوص که اردوی ما همزمانی با شب یلدا داشت و شب خاطره انگیزی برای نونهالان فرنگی کار رقم خورد.

وی در مورد تمرینات برگزار شده، اظهار داشت: تمرینات ما طبق برنامه و روال برگزار می‌شود و شرایط بسیار مطلوب است و کشتی گیران خوبی را در اختیار داریم. در این اردو ۴۸ کشتی گیر و ۱۲ مربی سازنده دعوت شدند، ضمن اینکه کشتی گیران استان هم در کنار ما تمرین می‌کردند و این یک تجربه و دانش افزایی خوبی برای آن‌ها بود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان در مورد سطح امسال کشتی نونهالان گفت: پیش از این شاید یک کشتی گیر در رده جوانان به تکامل می‌رسید، اما قدردان زحمات مربیان سازنده و زحمتکش سراسر کشور هستیم که با کار و تلاش فراوان کاری کرده‌اند که کشتی گیران در نونهالان و نوجوانان به تکامل می‌رسند و به همین دلیل است که سن قهرمانی در بزرگسالان پایین آمده و شاهد قهرمانی المپیک و جهان کشتی گیرانی مانند سعید اسماعیلی در جوانی هستیم.

گیل نیرنگ افزود: در بین همین کشتی گیرانی که در اردو‌های ما تمرین می‌کنند، کشتی گیرانی هستند که می‌توانند در نوجوانان کشتی بگیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اردو‌های بسترسازی به صورت مستمر و ماهانه، تا اردیبهشت ماه سال آینده و رقابت‌های قهرمانی کشور، برگزار می‌شود. پس از آن اردو‌های اصلی ما برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آغاز می‌شود.