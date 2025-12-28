پخش زنده
با آغاز بارش برف در محورهای شمالی آذربایجانغربی و ادامه مهگرفتگی در مسیرهای جنوبی، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان نسبت به لغزندگی سطح معابر و کاهش دید رانندگان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، با اشاره به آخرین وضعیت راههای استان گفت: بر اساس گزارشهای میدانی از راهدارخانهها و پایش دوربینهای نظارتی، هماکنون بارش برف در محورهای چالدران، ماکو و میاندوآب ادامه دارد و در سایر مسیرها نیز بارشهای پراکنده گزارش شده است.
ارسلان شکری افزود: در محورهای جنوبی از جمله گردنه دوآب، مهاباد–سردشت (زمزیران)، مهاباد–خلیفان، سردشت–پیرانشهر، پیرانشهر–تمرچین و نیز مسیر مائینبلاغ در شهرستان شاهیندژ، پدیده مهگرفتگی باعث کاهش دید افقی رانندگان شده است.
شکری با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی درباره تداوم و تشدید بارشها در ساعات آینده، از شهروندان خواست در صورت نداشتن ضرورت سفر، از تردد در جادههای بینشهری خودداری کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همچنین تأکید کرد: با توجه به لغزندگی سطح جادهها و کاهش دید در برخی مناطق، رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی، استفاده از چراغهای روشن و بررسی وضعیت فنی خودرو بهویژه ترمز، برفپاککن و داشتن زنجیرچرخ اقدام به سفر کنند تا احتمال وقوع حوادث کاهش یابد.