هوای کلانشهر مشهد، امروز ۷ آذرماه، برای دومین روز پیاپی، ناسالم برای گروههای حساس است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۶ نشانگر هوای ناسالم است و در یکی، ۲ ساعت گذشته هم این وضعیت با عدد ۱۱۲ گویای ناسالم بودن هواست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۶ نشانگر هوای ناسالم است و در یکی، ۲ ساعت گذشته هم این وضعیت با عدد ۱۱۲ گویای ناسالم بودن هواست.

سعید محمودی، با بیان اینکه هم‌اکنون کیفیت هوای مناطق صدف، طرق و الهیه مشهد در شرایط «ناسالم» برای تمامی افراد قرار دارد، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۲۰ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت در شرایط آلوده و ناسالم برای افراد حساس است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفاء کنند.

محمودی گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های هوای آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که باعث تشدید آلودگی هوا می‌شود.