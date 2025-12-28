پخش زنده
دوره اصول و پیمایش راهبردی در عملیات جستوجو و نجات آشنا در شهرستان بروجن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل جمعیت هلالاحمر استان گفت:. این دوره آموزشی با تمرکز بر بهبود مهارتهای میدانی، افزایش دقت و سرعت عملیات و ارتقای ایمنی مأموریتهای امدادی اجرا شد و شرکتکنندگان بهصورت تئوری و عملی با مفاهیم پایه و پیشرفته پیمایش راهبردی، جهتیابی، تحلیل مسیر، کار تیمی، ایمنی در عملیات و تصمیمگیری در شرایط بحرانی آشنا شدند.
طاهری افزود: توانمندسازی نیروهای امدادی، ارتقای کیفیت عملیاتهای جستوجو و نجات و افزایش آمادگی برای مقابله با حوادث و سوانح احتمالی از اهداف این دوره است.