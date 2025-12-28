امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۷- ۰۹:۳۰
خبرهای مرتبط

هشدار نارنجی بارش برف و باران در۱۳ استان

برف و باران در راه استان یزد

هشدار پلیس راهور به رانندگان در بارندگی

تندباد اردبیل را درنوردید

ورود ۳۳ میلیون مترمکعب آب به سد‌های آذربایجان‌غربی

بارش برف و پدیده مه‌گرفتگی در محور‌های آذربایجان غربی

توصیه‌های ایمنی و بهداشتی در شرایط آب‌وهوایی ناپایدار

برچسب ها: برف ، باران ، بارش‌ ، سرما ، لغزندگی
 