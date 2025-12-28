نخستین رویداد تخصصی سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی ایران با هدف بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و سازوکارهای اجرایی سرمایه‌گذاری در این صنعت، با حضور نمایندگان سه قوه و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم افتتاحیه نخستین رویداد تخصصی سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی، عجمی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با قدردانی از همکاری فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران صنعت، بر تداوم فعالیت‌ها در شرایط دشوار داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت‌ها و فشار‌های اقتصادی گفت: علی‌رغم شرایط سخت، فعالان صنعت پتروشیمی با همت و همکاری مستمر مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری را ادامه داده‌اند و این رویداد بستری مناسب برای شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های عملی ایجاد کرده است.

عجمی تصریح کرد: با توجه به ماهیت مسئله‌محور برنامه، نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در این نشست حضور دارند تا نقش، وظایف و مسئولیت‌های خود را در پیگیری و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی تبیین کنند.

وی تأکید کرد: هدف از این تعامل، هم‌افزایی و هم‌جهتی دولت و بخش خصوصی است تا با همکاری متقابل، مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی هموار شود. تجربه کشور‌های مختلف نشان داده است که نقش حاکمیتی دولت پس از ایجاد بستر‌های لازم، از تصدی‌گری به سیاست‌گذاری و نظارت تغییر می‌کند و بخش خصوصی مسئول اجرای پروژه‌هاست.

عجمی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی (MPC) با دارا بودن ظرفیت‌های حاکمیتی، تجربه و توانمندی‌های مدیریتی، همچنان مرجع اصلی سیاست‌گذاری و هدایت صنعت پتروشیمی است و باید نقش هماهنگ‌کننده و راهبردی خود را در توسعه زنجیره کامل بالادستی تا پایین‌دستی حفظ کند.

وی ادامه داد: توسعه متوازن زنجیره ارزش پتروشیمی، از تأمین خوراک و تولید مواد پایه تا صنایع تکمیلی و محصولات نهایی، موجب افزایش بهره‌وری اقتصادی، اشتغال پایدار و ارزش افزوده برای کشور می‌شود. رسیدگی به مسائل مجتمع‌های پتروشیمی، مدیریت چالش‌ها و پاسخ به مطالبات فعالان صنعت، از جمله مأموریت‌هایی است که MPC می‌تواند عهده‌دار آن باشد.

عجمی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی علاوه بر انتقال دانش و تبادل تجربه، زمینه تحقق عملی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند و استمرار آن می‌تواند به رشد پایدار صنعت پتروشیمی و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور منجر شود.