محیط بان ورزشکار اردبیلی در مسابقات قهرمانی نیمه سنگین و سنگین وزن MMA قهرمانی کشور، کمربند طلایی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد آهنگرپور در مسابقات قهرمانی نیمه سنگین و سنگین وزن MMA قهرمانی کشور که در روز‌های اخیر برگزار شد، عنوان قهرمانی و کمربند طلایی را از آن خود کرد.

در این مسابقات که با حضور چهره‌های نامدار ورزش MMA در ورزشگاه رستمی منطقه ۱۲ تهران برپا بود، محمد آهنگرپور از استان اردبیل بر حریفان خود غلبه کرد و عنوان قهرمانی، کمربند طلایی و جایزه نقدی را بدست آورد.

پس از این مسابقات، محمد آهنگرپور در حرکتی ارزشمند و معنوی، عنوان قهرمانی خود را تقدیم شهدای محیط زیست کرد.