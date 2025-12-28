پخش زنده
مسابقات شطرنج دانشجویان پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۴ ورزش کشور با حضور ۱۱ تیم و ۴۰ شطرنجباز، به میزبانی دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسابقات شطرنج دانشجویان پسر منطقه ۴ ورزش کشور با مشارکت تیمهایی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوعلیسینا، صنعتی اراک، اراک، بوئینزهرا، صنعتی قم، قم، محلات، ملایر، عمران و توسعه همدان، ملی مهارت استان مرکزی و دانشگاه صنعتی همدان، در سه ماده استاندارد، سریع و برقآسا برگزار شد.
در پایان این رقابتها، در ماده استاندارد تیمهای دانشگاه بوعلیسینا، دانشگاه قم و دانشگاه اراک بهترتیب موفق به کسب مقامهای اول تا سوم شدند.
در ماده برقآسا نیز محمدحسین قنبرعلیفرزاد و محمدمهدی محمدی از دانشگاه بوعلیسینا و علی غیوریفر از دانشگاه بوئینزهرا بهترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.
همچنین در ماده سریع، علی غیوریفر از دانشگاه بوئینزهرا، محمدمهدی محمدی از دانشگاه بوعلیسینا و آرش احدیتبار از دانشگاه صنعتی همدان بهترتیب بر سکوی نخست تا سوم ایستادند.