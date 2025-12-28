مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از گرفتار شدن ۱۴ نفر در کوهستان‌های روستای بیوران (دول‌قردان) شهرستان سردشت خبر داد و گفت: نیرو‌های امداد و نجات برای امدادرسانی فوری به محل اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حمید محبوبی افزود: پس از دریافت گزارش اولیه مبنی بر گرفتار شدن گروهی از افراد در ارتفاعات سردشت، تیم‌های امدادرسان پایگاه نلاس بلافاصله به منطقه اعزام شدند و عملیات نجات در حال انجام است.

به گفته وی، هنوز جزئیات بیشتری از وضعیت افراد گرفتار یا شرایط محیطی محل حادثه اعلام نشده، اما نیرو‌های عملیاتی در حال ارزیابی وضعیت و انجام اقدامات لازم برای انتقال ایمن افراد به مناطق امن هستند.

محبوبی تأکید کرد که هماهنگی کامل میان نیرو‌های امدادی، محلی و انتظامی برقرار شده و اطلاعات تکمیلی پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.

این خبر در حال به‌روزرسانی است…