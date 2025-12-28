پخش زنده
یک شرکت دانشبنیان محصولاتی شامل افزودنیهای سیالات حفاری، بازدارندههای خوردگی و رسوب، نانوسیالها و نانوپلیمرهای سیلیکونی تولید کرده که در افزایش بهرهوری فرایندهای صنعتی، کاهش مصرف انرژی و کاهش ثار زیستمحیطی نقش مهم ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در بخش مواد مورد استفاده در صنعت نفت و گاز، این شرکت طیف متنوعی از افزودنیهای شیمیایی را ارائه میدهد که عملکرد تجهیزات و خطوط انتقال را بهبود میبخشد. به گفته کارشناسان شرکت، تمرکز اصلی در این حوزه بر توسعه موادی است که در شرایط سخت عملیاتی، کارایی پایدار داشته باشند و بتوانند میزان خوردگی، رسوب و اتلاف انرژی را کاهش دهند. این محصولات علاوه بر صنعت نفت و گاز، در نیروگاهها، صنایع غذایی، فولاد و پتروشیمی نیز کاربرد گسترده دارند.
فعالیت این شرکت تنها به حوزه مواد شیمیایی صنعتی محدود نمیشود. این شرکت در بخش کشاورزی نیز مجموعهای از محصولات پیشرفته شامل سوپرجاذبها، نانوکودهای میکرو و افزودنیهای بهبوددهنده خاک را تولید میکند که هدف آنها کاهش مصرف آب، افزایش جذب عناصر مفید و بهبود کیفیت خاک است. ترکیب فناوری نانو با علوم کشاورزی باعث شده این محصولات اثربخشی بالا و پایداری بیشتری نسبت به نمونههای متداول داشته باشند.
در سالهای اخیر، یکی از محصولات شاخص این شرکت یعنی نانوپلیمر سیلیکونی وارد بازار صادراتی شده است. این محصول ابتدا به کشور عراق صادر شد و با توجه به استقبال مشتریان خارجی و کیفیت رقابتی، مسیر صادرات آن به مقصد کشور ترکیه نیز هموار شده است. براساس اعلام شرکت، مذاکراتی برای اعطای نمایندگی رسمی در ترکیه در جریان است و هدف آن توسعه حضور منطقهای و تثبیت جایگاه ایران در بازار نانوپلیمرهای صنعتی است.
این نانوپلیمر سیلیکونی، علاوه بر پایداری بالا، قابلیت تشکیل فیلمهای نازک و ایجاد سطوح ابرآبگریز را دارد. این ویژگیها موجب شده در صنایع پلاستیک، تولید محصولات ضدغبار و ضدبخار و همچنین در ساخت مکملهای سوخت، موتورشویها، مواد شیمیایی خودرویی و برخی سموم کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته متخصصان شرکت، این محصول در سالهای گذشته با تولید بیش از ۲۰۰ تن، سهم قابل توجهی از بازار داخلی را کسب کرده و به دلیل عملکرد برتر، فروش ریالی قابل توجهی را به ثبت رسانده است. بخش مهمی از این فروش به نیاز شرکتهای حوزه نفت، صنایع شیمیایی و تولیدکنندگان بزرگ فراوردههای صنعتی اختصاص داشته است.
این شرکت علاوه بر عرضه محصولات موجود، در حال توسعه سه نانومحصول دیگر است که در مراحل پایانی اخذ گواهی نانومقیاس قرار دارند. این محصولات شامل مکمل بنزین حاوی نانوذرات سیلیکون، اسپری ضدغبار نانویی و کیسه زباله آنتیباکتریال است. هدف از توسعه این محصولات، ارائه راهکارهای نوآورانه برای بهبود کیفیت مصرفکننده و افزایش دوام، کارایی و ایمنی محصولات پرمصرف صنعتی و خانگی است.
این مجموعه همچنین اعلام کرده است که به دلیل افزایش تقاضا، گسترش خطوط تولید و تنوع قابل توجه سفارشها در صنایع مختلف، احداث یک کارخانه یکپارچه و متمرکز را در شهرک صنعتی شمسآباد آغاز کرده است. این واحد صنعتی جدید قرار است ظرفیت تولید را افزایش دهد و به دلیل ساختار یکپارچه، فرآیندهای تحقیق و توسعه، تولید، کنترل کیفیت و بستهبندی را در کنار هم قرار دهد تا سرعت تجاریسازی محصولات جدید بیشتر شود.
به نقل از ستاد نانو و میکرو، گسترش صادرات، توسعه محصولات جدید و حضور فعال در حوزههای نفت، پتروشیمی، کشاورزی و پلیمر، نشاندهنده نقش رو به رشد این شرکت در تولید نانومواد صنعتی است. این شرکت با داشتن استانداردهای بینالمللی ISO ۹۰۰۱، ISO ۱۴۰۰۱، ISO ۴۵۰۰۱ و گواهی GQS بهدنبال تثبیت جایگاه خود بهعنوان یکی از ارائهدهندگان مواد شیمیایی پیشرفته در منطقه است.
با رشد بازار نانومواد و نیاز روزافزون صنایع به افزودنیهای تخصصی و پایدار، محصولات این شرکت توانستهاند جایگزین مناسبی برای نمونههای خارجی باشند و مسیر صادراتی آنها نیز در حال گسترش است. این شرکت بر پایه فناوریهای نوین و تیمی متخصص، رویکردی مبتنی بر پایداری، نوآوری و افزایش بازده صنعتی را دنبال میکند؛ رویکردی که میتواند در سالهای آینده سهم قابلتوجهی در تحول فرایندهای صنعتی کشور و توسعه بازارهای بینالمللی ایفا کند.