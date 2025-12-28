گردش مالی ۵۵۰ میلیارد تومانی صنایع دستی مازندران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، در نشست تخصصی نقش دانشگاه در توسعه صنایعدستی در دانشگاه مازندران، گفت: طی سالهای اخیر۳۰ هزار مجوز صنایعدستی در مازندران صادر یا تمدید شده و ارزش تولید سالانه این حوزه ۳۲۰ تا ۵۵۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
عاطفه شعبانی با بیان اینکه صنایعدستی مازندران ظرفیتی بزرگ در انتظار همافزایی دانشگاه و صنعت است، افزود: آخرین وضعیت صنایعدستی استان، چالشهای زنجیره ارزش و راهکارهای توسعه این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
او ادامه داد: صنایعدستی مازندران طی دو سال اخیر در ۷۰ رشته مصوب و ۲۰ رشته بومی فعال است و تاکنون ۱۱ هزار هنرمند در استان شناسایی و دارای مجوز شدهاند
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با بیان اینکه سالانه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر به این جامعه هنری، افزوده میشود، گفت: طی سالهای اخیر۳۰ هزار مجوز صنایعدستی در مازندران صادر یا تمدید شده و ارزش تولید سالانه این حوزه ۳۲۰ تا ۵۵۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
شعبانی با اشاره به اینکه در حوزه عرضه و فروش نیز هر سال حدود ۹۰ بازارچه موقتی در استان برپا میشود و ۱۵۰ فروشگاه مجاز فعالیت دارند؛ یادآور شد: ارزش فروش داخلی صنایعدستی استان ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان و ارزش صادرات آن عمدتاً چمدانی حدود ۱۵ هزار دلار برآورد میشود.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: تاکنون ۱۵۱ مهر اصالت ملی و ۱۳ مهر بینالمللی برای محصولات مازندران اخذ شده و ۶ خانه صنایعدستی نیز فعالاند.
او با بیان این مطلب که مازندران از نظر فروش در رتبه سه استان برتر کشور و در کیفیت و کمیت تولید رتبه نخست شمال کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: با وجود این ظرفیتها، چالشهایی همچون ضعف بازاریابی، بستهبندی، برندسازی و دسترسی به بازارهای گستردهتر، فاصله محصولات با نیازهای نسل جدید، تأمین پایدار مواد اولیه و نبود صادرات سیستماتیک، روند توسعه صنایعدستی استان را کند کرده است.