به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابراهیم شمشیری گفت: سالانه بیش از ۱۳۹ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در شهرستان فاروج تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

وی افزود: تولید این میزان محصول زراعی و باغی با کیفیت و مرغوب به خصوص در شرایطی که بیشتر عملیات کاشت، داشت و برداشت به صورت مکانیزه انجام می‌شود به سوخت کافی نیاز دارد و یکی از الزامات جهادکشاورزی دراین شرایط انجام هماهنگی‌های لازم برای تامین سوخت مورد نیاز این ماشین‌آلات است.

وی با اشاره به اینکه فرایند‌های تخصیص سوخت ماشین‌های کشاورزی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صورت می‌پذیرد، خاطر نشان کرد: این فرایند به صورت فصلی است و در طول سال چهار مرحله انجام می‌شود.

شمشیری گفت: سهمیه تخصیص داده شده در هر بار از این چهار مرحله، بدون استثنا از پلیس راهوراستعلام گرفته و پس از تأیید پلیس راهور، سوخت تخصیص داده می‌شود.