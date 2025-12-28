پخش زنده
پایش مصرف گاز ادارات و دستگاههای اجرایی مازندران با هدف مدیریت مصرف انرژی و عبور از فصل سرد، تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با توجه به افزایش مصرف گاز در فصل سرما و ضرورت مدیریت بهینه انرژی، پایش مستمر مصرف گاز در ادارات و دستگاههای اجرایی مازندران با جدیت دنبال میشود.
در همین راستا، شرکت گاز مازندران با همراهی خبرنگار صداوسیما و بازرسان این شرکت، بازدیدهای سرزده از ادارات را در دستور کار قرار داده تا ضمن بررسی وضعیت موتورخانهها و دمای فضاهای اداری، میزان پایبندی دستگاهها به الگوی مصرف استاندارد ارزیابی شود.
در قالب این طرح، خبرنگار صداوسیما به همراه بازرسان شرکت گاز مازندران بهصورت سرزده از ادارات مختلف بازدید میکنند تا نحوه مصرف انرژی گاز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
بر اساس اعلام شرکت گاز مازندران، از میانگین مصرف روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب گاز در استان، سهم ادارات حدود ۴۵۰ هزار مترمکعب در شبانهروز است که مدیریت صحیح این میزان مصرف، نقش مهمی در پایداری شبکه گازرسانی دارد.
در یکی از این بازدیدها، ادارهکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران مورد پایش قرار گرفت که در بررسی موتورخانه این اداره، بازرسان برخی اشکالات مربوط به عایقکاری و نصب سیستمهای جدید را شناسایی کردند. با این حال، در پایش دمای اتاقها، رعایت الگوی مصرف و استانداردهای تعیینشده تأیید شد.
در ادامه، بازرسان بهصورت سرزده از یکی از شعب بانکهای استان بازدید کردند و سپس پایش مصرف گاز در ادارهکل استاندارد مازندران انجام شد که به دلیل بهرهگیری از سیستم هوشمند مدیریت مصرف گاز، این اداره عملکرد مطلوبی از خود نشان داد.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تأکید بر برخورد قاطع با ادارات پرمصرف گفت: سال گذشته ۳۰۰ سامانه پایش هوشمند مصرف گاز در ادارات و اماکن دولتی استان نصب شد و شرکت ملی گاز ایران آمادگی کامل دارد تا سایر ادارات نیز به این سامانهها مجهز شوند.
جوادی با اشاره به الزامات مصرف افزود: اداراتی که دمای استاندارد ۲۰ درجه را رعایت نکنند، بدون هیچگونه اغماض و تعارفی با قطع گاز مواجه خواهند شد.
پایش مصرف گاز در ادارات و دستگاههای اجرایی مازندران تا پایان فصل زمستان ادامه خواهد داشت.
مهدی حسن پور گزارش می دهد