تفاهم‌نامه مشترک برای حمایت از اشتغال و انرژی‌های پاک در اردبیل بین شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اعطای وام خوداشتغالی جهت نصب پنل‌های خورشیدی به امضا رسید .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اردبیل، این تفاهم‌نامه با هدف ارائه وام‌های خوداشتغالی به متقاضیان برای نصب پنل‌های خورشیدی در منازل به امضاء رسید.

ناصر عبدالهیان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: همکاری میان این دو سازمان در راستای تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از طرح‌های خوداشتغالی، به ویژه در بخش انرژی‌های پاک، می‌تواند تاثیرات مثبتی در بهبود وضعیت اقتصادی و محیط زیست استان داشته باشد.

وی افزود: این تفاهم‌نامه فرصت‌های جدیدی برای متقاضیان ایجاد خواهد کرد تا ضمن بهره‌مندی از تسهیلات مالی، در جهت کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست گام بردارند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، متقاضیان وام‌های خوداشتغالی می‌توانند از تسهیلات ویژه برای نصب پنل‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی در پشت بام منازل خود استفاده کنند. این اقدام نه تنها در راستای اشتغال‌زایی، بلکه به منظور کاهش وابستگی به انرژی‌های غیرتجدیدپذیر و افزایش استفاده از انرژی‌های پاک انجام می‌شود.

در ادامه این تفاهم‌نامه، به امضای ناصر عبدالهیان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل و بهروز رحیم‌زاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل رسید.

طرفین با تأکید بر اهمیت این همکاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اشتغال‌زایی در استان، بر لزوم تسریع در فرآیند اجرایی پروژه‌های مربوطه تأکید کردند.