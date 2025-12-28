به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیر سلیمانی فرد گفت: عملیات مرمت آب‌انبار بزرگ شهر کهن‌آباد در قالب فاز نخست و با مشارکت در تأمین مصالح، طی تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری کهن‌آباد و تحت نظارت کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی شهرستان آرادان به پایان رسید.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای بناهای عام‌المنفعه تاریخی افزود: آب‌انبارها از مهم‌ترین سازه‌های سنتی تأمین و ذخیره آب در مناطق کویری استان سمنان به شمار می‌روند و مرمت و صیانت از این بناها، علاوه بر حفظ ارزش‌های تاریخی و معماری، نقش مؤثری در تقویت هویت شهری و توسعه گردشگری فرهنگی مناطق کویری ایفا می‌کند.

او تصریح کرد: آب‌انبار بزرگ کهن‌آباد از بناهای شاخص دوره قاجار محسوب می‌شود و به‌عنوان یکی از آثار ارزشمند تاریخی منطقه، با شماره ۲۰۱۶۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

سلیمانی فرد خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده، فاز دوم عملیات مرمت این آب‌انبار که شامل سامان‌دهی و مرمت کف مجموعه است، به‌زودی آغاز خواهد شد تا این بنای تاریخی بار دیگر جایگاه شایسته خود را در منظر شهری و فرهنگی کهن‌آباد بازیابد.