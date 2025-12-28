به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان محمد رضا فرحبخش در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان در این جلسه گفت: آموزش و پرورش استان کرمان با تمرکز بر نهضت مدرسه‌سازی، ارتقای کیفیت یاددهی ـ یادگیری و تحقق عدالت آموزشی، برنامه‌های تحولی خود را به‌صورت هدفمند دنبال می‌کند.

وی با تقدیر از حمایت‌ها و نگاه توسعه‌محور استاندار کرمان نسبت به حوزه تعلیم و تربیت، افزود: این نگاه مثبت و راهبردی، با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و همراهی بخش‌های مردمی، زمینه تسهیل روند اجرای برنامه‌ها و پیگیری امور آموزشی در سراسر استان را فراهم کرده است.

فرحبخش با اشاره به برپایی اجتماعات یادگیری در سراسر استان تاکید کرد: بسیاری از گره‌هایی که شاید از مسیر اداری به‌سختی باز شود، با همدلی و انتقال تجربه میان همکاران قابل حل است؛ آموزش همتا و بازدید‌های متقابل، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت مدیریت و تربیت ایفا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اجرای طرح حامی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تخصیصی شورای آموزش و پرورش گفت: نرخ تکرار پایه در استان کرمان از ۲.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱.۴۰ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت.

محمدرضا فرحبخش با تشریح پراکندگی سنی بازماندگان از تحصیل بیان داشت: حدود ۴۰ درصد از بازماندگان از تحصیل، در گروه سنی ۶ سال قرار دارند که تا کنون با تلاش‌های صورت گرفته سهم قابل توجهی از آنان شناسایی و جذب شده‌اند.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها اضافه کرد: فهرست اسامی این دانش‌آموزان در اختیار آموزش‌وپرورش قرار دارد و مقرر شده با برگزاری نشست مشترک با نمایندگان دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، کمیته امداد و حوزه بهداشت، فرآیند پایش و بازگرداندن دانش‌آموزان به چرخه آموزش با جدیت دنبال شود.

فرحبخش با بیان اینکه حتی یک دانش‌آموز بازمانده از تحصیل نیز برای نظام آموزشی قابل اغماض نیست، خاطرنشان کرد: اگرچه سهم بازماندگان در مقطع ابتدایی نسبت به جمعیت بیش از ۳۶۰ هزار دانش‌آموز استان درصد بالایی نیست، اما باور ما این است که هر دانش‌آموز یک انسان است و باید با تمام توان برای بازگشت او به مدرسه تلاش شود.