رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری از قرار گرفتن پانسمان‌های خارجی ویژه بیماران سوختگی تحت پوشش بیمه خبر داد و گفت: این اقدام گام مهمی در کاهش هزینه‌های درمانی بیماران سوختگی است.

مصطفی ده‌مرده‌ای در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تأکید بر لزوم بیمه شدن تمام اقلام مورد نیاز بیماران سوختگی افزود: خوشبختانه به‌تازگی پانسمان‌های خارجی مورد استفاده این بیماران بیمه شده‌اند، اما همچنان باید سایر ملزومات درمانی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

رئیس بیمارستان شهید مطهری با اشاره به آمار سوختگی در کشور اظهار کرد: سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر در کشور دچار سوختگی می‌شوند که از این تعداد، حدود ۳۰ هزار نفر به دلیل شدت جراحات نیازمند بستری در بیمارستان هستند. به گفته وی، متأسفانه بخشی از بیماران بستری بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست می‌دهند.

وی با بیان اینکه تمامی بیماران بستری‌شده به دلیل سوختگی، به نوعی دچار عارضه یا معلولیت مادام‌العمر می‌شوند، گفت: سرانه تخت‌های سوختگی در کشور کمتر از استاندارد‌های جهانی است و این مسئله یکی از چالش‌های مهم نظام درمان سوختگی به شمار می‌رود.

ده‌مرده‌ای افزود: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ تخت سوختگی در کشور وجود دارد، در حالی که این عدد باید به حداقل ۲۴۰۰ تخت افزایش یابد. همچنین حداقل ۱۰ درصد تخت‌های بیمارستان‌های عمومی باید دارای استاندارد‌های درمان سوختگی باشند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌ها گفت: بیمارستان جدید سوختگی تهران که در باب‌الحوائج در حال ساخت است، بر اساس استاندارد‌های جهانی طراحی شده و طبق اعلام مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۹۵ بیمارستان سوانح و سوختگی باب‌الحوائج تهران نیز تجهیز شده‌اند.

این متخصص جراحی پوست و زیبایی افزود: بر اساس اعلام مسئولان، بیمارستان جدید تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد و بیماران بیمارستان فرسوده شهید مطهری نیز تا پایان سال به این مرکز جدید منتقل می‌شود.